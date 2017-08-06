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وقفة لموظفي مكتب الإعلام بصنعاء للتنديد بجرائم العدوان
[06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نظم مكتب الإعلام بمحافظة صنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي للإعلاميين وآخرها استهداف طاقم قناة المسيرة بشبوة.
وأكد المشاركون في الوقفة إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ونقل ما يرتكبه من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني لأكثر من عامين ونصف.
وفي الوقفة أشار مدير مكتب الإعلام بالمحافظة سليم الورد إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم بحق اليمنيين بشكل عام ووسائل الإعلام ومنتسبيها بصورة خاصة.
سبأ