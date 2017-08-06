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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:22م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقدام مجاميع متطرفة من مرتزقة العدوان على اقتحام ونهب منزل عضو مجلس النواب زكريا سعيد الزكري في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش أوضاع الإتحادات الرياضية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، ضم رؤساء الإتحادات الرياضية، أوضاع الاتحادات خلال المرحلة الراهنة.
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  محلي
دورة تدريبية في مجال أفضل الممارسات وإنقاذ الحياة بصنعاء
[06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول أفضل الممارسات وإنقاذ الحياة، تنظمها الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، بدعم صندوق الأمم المتحدة.

تهدف الدورة تعريف 20 قابلة من مديريات أمانة العاصمة ومديريات خولان، سنحان، أرحب، مناخة، بني مطر، همدان بمحافظة صنعاء، معارف عن وسائل الإسعاف السريعة لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد وتمكين القابلات من تقديم خدمات أفضل الممارسات الطبية.

ويتلقى المشاركون خلال الدورة التي تستمر ستة أيام مهارات عملية حول الحفاظ على سلامة الأمهات والمواليد.
سبأ
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