دورة تدريبية في مجال أفضل الممارسات وإنقاذ الحياة بصنعاء [06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول أفضل الممارسات وإنقاذ الحياة، تنظمها الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، بدعم صندوق الأمم المتحدة.



تهدف الدورة تعريف 20 قابلة من مديريات أمانة العاصمة ومديريات خولان، سنحان، أرحب، مناخة، بني مطر، همدان بمحافظة صنعاء، معارف عن وسائل الإسعاف السريعة لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد وتمكين القابلات من تقديم خدمات أفضل الممارسات الطبية.



ويتلقى المشاركون خلال الدورة التي تستمر ستة أيام مهارات عملية حول الحفاظ على سلامة الأمهات والمواليد.

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