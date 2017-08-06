مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بنيجيريا [06/أغسطس/2017] أبوجا - سبأ:

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في هجوم مسلح على كنيسة جنوب شرق نيجيريا.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شهود عيان القول: إن عشرات المصلين لقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار داخل كنيسة كاثوليكية في ولاية أنمبرا، جنوب شرقي نيجيريا.



وأوضح الشهود أن المسلحين دخلوا كنيسة سانت فيليبس الكاثوليكية في منطقة أوزوبولو على الساعة 5:45 صباحا (توقيت نيجيريا) وحددوا رجلا معينا وأطلقوا النار عليه.



وأضافوا إن المسلحين تعرضوا في وقت لاحق لهجوم مضاد، فقاموا بإطلاق النار على المصلين الباقيين الذين تجاوز عددهم 100 شخص.



وأشارت المصادر إلى أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم في الكنيسة، فيما توفي مصابون آخرون وهم في طريقهم إلى مستشفى نامدي أزيكيو التعليمي الواقع في نيوي.

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