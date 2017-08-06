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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:22م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقدام مجاميع متطرفة من مرتزقة العدوان على اقتحام ونهب منزل عضو مجلس النواب زكريا سعيد الزكري في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش أوضاع الإتحادات الرياضية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، ضم رؤساء الإتحادات الرياضية، أوضاع الاتحادات خلال المرحلة الراهنة.
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  رياضة
تأهل الألماني زفيريف لمواجهة أندرسون في نهائي بطولة واشنطن للتنس
[06/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعد فوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-3 و6-4 الليلة الماضية.

واحتاج زفيريف، الذي يتطلع لحصد لقبه الرابع هذا العام، إلى 64 دقيقة فقط للتفوق على نيشيكوري والوصول إلى النهائي في واشنطن حيث سيواجه الجنوب افريقي كيفن أندرسون الذي تفوق بالنتيجة ذاتها على الأمريكي جاك سوك.

وكسر زفيريف (20 عاما) إرسال نيشيكوري في الشوط الثاني وتألق في أشواط إرساله وحصد 94 بالمئة من نقاط الشوط الأول لإرساله.

واستفاد أندرسون من سلاح ضربات الإرسال القوية أيضا وهزم سوك.

ويعمل اللاعب الجنوب افريقي البالغ عمره 31 عاما بجدية من أجل الصعود في جدول التصنيف بعدما تراجع إلى المركز 80 ويقاتل لاستعادة مستواه بعد تعافيه من إصابات في الركبة والكاحل والكتف.
سبأ
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