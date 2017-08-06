تأهل الألماني زفيريف لمواجهة أندرسون في نهائي بطولة واشنطن للتنس [06/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعد فوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-3 و6-4 الليلة الماضية.



واحتاج زفيريف، الذي يتطلع لحصد لقبه الرابع هذا العام، إلى 64 دقيقة فقط للتفوق على نيشيكوري والوصول إلى النهائي في واشنطن حيث سيواجه الجنوب افريقي كيفن أندرسون الذي تفوق بالنتيجة ذاتها على الأمريكي جاك سوك.



وكسر زفيريف (20 عاما) إرسال نيشيكوري في الشوط الثاني وتألق في أشواط إرساله وحصد 94 بالمئة من نقاط الشوط الأول لإرساله.



واستفاد أندرسون من سلاح ضربات الإرسال القوية أيضا وهزم سوك.



ويعمل اللاعب الجنوب افريقي البالغ عمره 31 عاما بجدية من أجل الصعود في جدول التصنيف بعدما تراجع إلى المركز 80 ويقاتل لاستعادة مستواه بعد تعافيه من إصابات في الركبة والكاحل والكتف.

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