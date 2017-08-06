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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:22م
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقدام مجاميع متطرفة من مرتزقة العدوان على اقتحام ونهب منزل عضو مجلس النواب زكريا سعيد الزكري في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش أوضاع الإتحادات الرياضية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، ضم رؤساء الإتحادات الرياضية، أوضاع الاتحادات خلال المرحلة الراهنة.
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  عربي ودولي
مصرع شخصين مع اقتراب إعصار نورو من الجزر اليابانية
[06/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:
لقي ما لا يقل عن شخصين اثنين مصرعهما مع اقتراب الإعصار (نورو) ببطء من الجزر الرئيسية باليابان اليوم الأحد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بإجلاء مئات الآلاف من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام أنه وبعد أن كان أقوى إعصار في العالم هذا العام، بدأت قوة (نورو) تنحسر تدريجيا.

وتعرضت سلسلة جزر أمامي الواقعة قرب جزيرة كيوشو الرئيسية لرياح عاتية وأمطار غزيرة يوم أمس السبت وصباح اليوم مما أسفر عن تدمير طريق واحد على الأقل وعدد من الانهيارات الأرضية.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إنها اصدرت تحذيرات بإجلاء 210 آلاف شخص على الأقل في مساحات واسعة من كيوشو.

ولقي شخصان مصرعهما بسبب الإعصار اليوم وأصيب 9 بجروح.
سبأ
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