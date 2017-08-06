مصرع شخصين مع اقتراب إعصار نورو من الجزر اليابانية [06/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:

لقي ما لا يقل عن شخصين اثنين مصرعهما مع اقتراب الإعصار (نورو) ببطء من الجزر الرئيسية باليابان اليوم الأحد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بإجلاء مئات الآلاف من السكان.



وذكرت وسائل الإعلام أنه وبعد أن كان أقوى إعصار في العالم هذا العام، بدأت قوة (نورو) تنحسر تدريجيا.



وتعرضت سلسلة جزر أمامي الواقعة قرب جزيرة كيوشو الرئيسية لرياح عاتية وأمطار غزيرة يوم أمس السبت وصباح اليوم مما أسفر عن تدمير طريق واحد على الأقل وعدد من الانهيارات الأرضية.



وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إنها اصدرت تحذيرات بإجلاء 210 آلاف شخص على الأقل في مساحات واسعة من كيوشو.



ولقي شخصان مصرعهما بسبب الإعصار اليوم وأصيب 9 بجروح.

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