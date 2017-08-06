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تدشين توزيع مساعدات غذائية للأسر المحتاجة والنازحة بأمانة العاصمة
[06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دشنت بأمانة العاصمة اليوم، مشروع توزيع مساعدات غذائية للمحتاجين والنازحين بالأمانة والذي تنفذه مؤسسة يجمعنا وطن للتنمية المجتمعية بدعم فاعل خير.
يستهدف المشروع بالشراكة مع مؤسسة اليتيم التنموية، 100 حالة من الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة بأمانة العاصمة.
وأشاد مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش بجهود مؤسسة يجمعنا وطن في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة والنازحة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى أهمية إستمرار أنشطة وبرامج المؤسسة في مختلف مديريات الأمانة.
ودعا كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى تكثيف أنشطتها وبرامجها الإغاثية والإنسانية في أمانة العاصمة في المجالات الخدمية والتنموية والخيرية نظرا لتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء إستمرار العدوان والحصار.
فيما ثمنت رئيسة مؤسسة يجمعنا وطن ورده العصيمي إهتمام مكتب الشئون الإجتماعية بأنشطة وبرامج المؤسسة بأمانة العاصمة.. داعية الخيرين إلى تقديم الدعم للمؤسسة بما يكفل توسيع أنشطتها الإنسانية والإغاثية للمحتاجين والنازحين.
سبأ