ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 05:17:16م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي 
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي
فوز الكيني كيروي بذهبية سباق الماراثون في لندن بعد التفوق على تولا
تكريم برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية بمناسبة مرور 50 عام من الشراكة
تأهل الألمانية يوليا لنهائي بطولة واشنطن للتنس بعد فوزها على بتكوفيتش
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي
[06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
رحب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، بزيارة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، التي تعد الأولى لمسئول رفيع المستوى للإتحاد الأوروبي إلى صنعاء منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م .

وأشار وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح مؤخراً أكثر ارتباطا بالوضع في اليمن، في شقه الإنساني ومتابعة المعاناة التي خلفها العدوان في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

ولفت إلى أن الحالة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ على مستوى العالم، نتيجة العدوان السعودي وتحالفه والحصار الشامل برا وبحرا وجوا، وما نجم عنه من معاناة معيشية واقتصادية أدت إلى سوء تغذية لملايين المواطنين والنازحين ومن تقطعت بهم السبل بعد قصف مساكنهم وأماكن أعمالهم مما خلق وضعا ملائما لانتشار الأوبئة مثل الكوليرا والتهاب السحايا.

وأوضح الوزير شرف أن الإتحاد الأوروبي ودول عدة فيه يحظى باحترام وتقدير القيادة والشعب اليمني، لمواقفه الواضحة من العدوان والتأكيد في أكثر من مناسبة بأن لا حل عسكري في اليمن، وأن الحل يكمن في جلوس كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ أكدا في العديد من المناسبات مد يد السلام العادل والمُشرف للشعب اليمني.

وأكد أنه يمكن للاتحاد الأوروبي باعتباره صديق لليمن وشعبه أن يلعب دورا في إنهاء العدوان ووقف العمليات العسكرية ورفع الحصار الشامل، وبما يؤدي إلى بدء مفاوضات حقيقية، وليست ديكورية أو مضيعة للوقت، بما يحقق عودة الاستقرار في اليمن والمنطقة والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية بمناسبة مرور 50 عام من الشراكة
أمين عام محلي إب يلتقي منسق أطباء بلا حدود السويسرية​
رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي تصل صنعاء(مصحح)
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة اللواء عبد الملك اليوسفي
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية عسكرية بأطراف نهم
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بالجوف
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي 
وزيرا التربية والتخطيط يدشنان صرف المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة بأمانة العاصمة
اختتام برنامج تدريبي بمكتب رئاسة الجمهورية في النظام المحاسبي
اجتمع موسع يناقش مستوى الأداء في عدد من مديريات البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على باب الناقة ويقطع خط الحديدة صنعاء
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظة الجمهورية
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على مديريتي باقم وكتاف بصعدة
[06/أغسطس/2017]
ماكغولدريك يعبر عن قلقه إزاء الهجمات الجوية على المدنيين بصعدة ويعتبرها مثالا للوحشية
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي حيفان ومقبنة بتعز
[05/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by