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  رياضة
فوز الكيني كيروي بذهبية سباق الماراثون في لندن بعد التفوق على تولا
[06/أغسطس/2017] لندن- سبأ:
تفوق العداء الكيني جيفري كيبكورير كيروي على الاثيوبي تاميرات تولا بعد منافسة حامية بين اثنين من رياضيي شرق افريقيا في شوارع العاصمة البريطانية لندن ليفوز بذهبية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الأحد.

وتمكن كيروي الذي توج بماراثون بوسطن في أبريل نيسان الماضي من التفوق على تولا صاحب أسرع زمن في السباق قبل نحو 8 كيلومترات من نهاية السباق الذي تزيد مسافته عن 42 كيلومترا بعد أن ظلا متقاربين خلال النصف الثاني من المسافة.

وكان تولا تفوق قبل ذلك على كيروي (24 عاما) لكن العداء الكيني تمكن من اللحاق به والتقدم عليه قبل الانطلاق مبتعدا في المقدمة بعد ذلك وحتى النهاية.

وقطع كيروي السباق في ساعتين وثماني دقائق و27 ثانية متفوقا بفارق دقيقة واحدة و22 ثانية على تولا الذي حصل على الفضية.

أما برونزية السباق فكانت من نصيب العداء التنزاني الفونس سيمبو الذي احتل المركز الثالث.

وتلقى العداء البريطاني كالوم هوكينز تحية حارة من الجماهير بعدما احتل المركز الرابع مسجلا ساعتين و10 دقائق و17 ثانية.
سبأ
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