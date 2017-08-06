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تكريم برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية بمناسبة مرور 50 عام من الشراكة
[06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
كرم وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ومعه نائب وزير التربية الدكتور عبدالله الحامدي اليوم بصنعاء، برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بمناسبة مرور 50 عام من الشراكة والعطاء.

وثمن الوزير الكميم جهود وإسهامات البرنامج والمشروع في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمتضررة جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر .. منوها بمستوى التعاون والإنسجام بين البرنامج والمشروع في سبيل إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها بالمناطق المستهدفة.

وأشار إلى دور البرنامج في دعم التعليم من خلال تقديم المساعدات الغذائية لتشجيع تعليم الفتاة .. مضيفا " لا زلنا نتذكر الوجبات الخفيفة التي كانت تقدم لنا ونحن طلاب في المدرسة عام 1967م " .

من جانبه أشاد نائب وزير التربية والتعليم بالشراكة القائمة بين برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية على مدى خمسين عام في إيصال المساعدات الغذائية للفئات المستهدفة وكذا دعم التعليم وردم الفجوة بين الجنسين لا سيما في المناطق النائية.

ودعا إلى رفع الدعم المقدم ليشمل كافة الأسر النازحة والمتضررة في كافة المحافظات جراء إستمرار العدوان وحصاره الجائر وإنعكاسات ذلك على حياة أبناء الشعب اليمني.

فيما أعرب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي علي رضا قريشي عن الشكر لهذا التكريم .. منوها بدور مشروع التغذية في إيصال المساعدات الغذائية.

وأشار إلى معاناة 17 مليون يمني نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل محدودية الإمكانيات .. وقال " سنبذل جهدنا لحشد الموارد ورفع مستوى الدعم لتغطية ما نستطيع من الاحتياجات الإنسانية".

تخلل الإحتفائية عرض حول أنشطة مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية وتحديث وتطوير مستوى الأداء خلال الفترة الماضية وكذا آلية عمل المشروع بما يضمن إيصال المشروع للفئات المستهدفة.
سبأ
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