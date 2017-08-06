تأهل الألمانية يوليا لنهائي بطولة واشنطن للتنس بعد فوزها على بتكوفيتش [06/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:

تأهلت الألمانية يوليا جورج المصنفة الرابعة إلى نهائي منافسات فردي السيدات في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس الليلة الماضية بعد الفوز على مواطنتها اندريا بتكوفيتش 5-7 و6-4 و7-5 لتضرب بذلك موعدا في مباراة اللقب مع الروسية ايكاترينا مكاروفا.



واستمرت المباراة ساعتين ونصف ونجحت فيها جورج المصنفة الرابعة في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز بعد أن سددت 10 ضربات ارسال من النوع الذي لا يرد وكسرت ارسال بتكوفيتش 5 مرات.



وفي المباراة النهائية في وقت لاحق اليوم الأحد ستلتقي جورج مع مكاروفا المصنفة السابعة التي قلبت هي الأخرى تأخرها بمجموعة إلى فوز بواقع 3-6 و6-3 و6-4 على منافستها الفرنسية أوسيان دودين المصنفة الخامسة.



وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مكاروفا لنهائي إحدى البطولات منذ أكثر من 3 سنوات.



وبعد خسارة المجموعة الأولى عادت مكاروفا إلى المباراة وسيطرت على المجموعة الثانية عندما كسرت ارسال دودين في الشوط الخامس لتحقق الفوز بعد ذلك.

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