انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [06/أغسطس/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (1ر35) نقطة وبنسبة (69ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (43ر5022) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (57ر5057) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(706) آلاف و(690) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر19) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(425) ألفًا و(30) ريالا عمانيا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (247ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (52ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (480) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (12ر28) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (204) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (95ر11) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (276) ألف ريال عماني وبنسبة (18ر16) في المائة.

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