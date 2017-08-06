ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 05:17:16م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي 
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي
فوز الكيني كيروي بذهبية سباق الماراثون في لندن بعد التفوق على تولا
تكريم برنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية بمناسبة مرور 50 عام من الشراكة
تأهل الألمانية يوليا لنهائي بطولة واشنطن للتنس بعد فوزها على بتكوفيتش
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[06/أغسطس/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (1ر35) نقطة وبنسبة (69ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (43ر5022) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (57ر5057) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(706) آلاف و(690) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر19) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(425) ألفًا و(30) ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (247ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (52ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (480) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (12ر28) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (204) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (95ر11) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (276) ألف ريال عماني وبنسبة (18ر16) في المائة.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
العراق يعلن موافقة اليابان على منحه قرض بـ 195 مليون دولار
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
البنك الدولي يعتمد مشروع زراعي في اليمن بتكلفة 36 مليون دولار
الأسهم الامريكية تغلق على تباين
الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في العالم بنسبة 10% على أساس سنوي
انخفاض الاسترليني لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو بعد إبقاء الفائدة
ارتفاع صادرات نفط أوبك إلى مستوى قياسي في يوليو المنصرم
تراجع اسعار الذهب مع اقبال المستثمرين على الاصول المحفوفة بالمخاطر
انخفاض اسعار النفط بفعل ارتفاع معروض أوبك
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على باب الناقة ويقطع خط الحديدة صنعاء
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظة الجمهورية
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على مديريتي باقم وكتاف بصعدة
[06/أغسطس/2017]
ماكغولدريك يعبر عن قلقه إزاء الهجمات الجوية على المدنيين بصعدة ويعتبرها مثالا للوحشية
[06/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي حيفان ومقبنة بتعز
[05/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by