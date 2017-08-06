أمين عام محلي إب يلتقي منسق أطباء بلا حدود السويسرية​ [06/أغسطس/2017] إب - سبأ:

التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم منسق أطباء بلا حدود السويسرية استياكاسوبي.



ناقش اللقاء بحضور وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وصادق حمزة، أنشطة المنظمة بالمحافظة خلال الفترة الماضية ودورها في دعم مشاريع مكافحة الكوليرا وكذا المشاريع المستقبلية التي ستتبناها في الجانب الصحي.



وتطرق اللقاء الذي ضم منسق أنشطة المنظمة الخارجية مارك يونسار والمنسق اللوجستي للمنظمة توماس جاغو، إلى الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة وسبل التغلب عليها.



وفي اللقاء أشاد أمين عام محلي إب بدور منظمة أطباء بلا حدود وما تقدمه من خدمات طبية وخاصة مكافحة الكوليرا لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .. مؤكدا إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة.



حضر اللقاء رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني وأمين محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني ونائب مدير مكتب الصحة أحمد السياغي ومدير مستشفى ناصر الدكتور رضوان المتوكل.

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