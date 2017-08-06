نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة اللواء عبد الملك اليوسفي [06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء عبد الملك يحيى اليوسفي.



وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته التي بعثها إلى القاضي محمد عبد الملك بن يحيى اليوسفي وإخوانه وكافة آل اليوسفي إلى الأدوار النضالية والمواقف البطولية التي سطرها الفقيد خلال حياته الحافلة بالعطاء والتضحية وأداء الواجب بإخلاص وتفان واقتدار خلال المنعطفات والمراحل التي مر بها الوطن.



ولفت إلى أن الفقيد كان مثالا في تأدية مهامه وواجباته القيادية في مختلف المواقع التي شغلها.



وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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