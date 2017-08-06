عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بالجوف [06/أغسطس/2017] الجوف - سبأ:

نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمديريتي المتون والمصلوب بالجوف وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية إقتحمت مواقع مرتزقة العدوان في تبة قعيطة بالأطراف الشمالية الشرقية لمديرية المتون، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى وحدات الجيش واللجان هاجمت أيضا مواقع المرتزقة غرب معسكر السلان بمديرية المصلوب وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



ولفت المصدر إلى أن مستشفيات مدينة الحزم ممتلئة بالقتلى والجرحى نتيجة العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدد من مديريات المحافظة.

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