محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا التربية والتخطيط يدشنا صرف المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :



دشن وزيرا التربية والتعليم يحيى الحوثي والتخطيط والتعاون الدولى عبدالعزيز الكميم اليوم بأمانة العاصمة و معهما نائب الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي علي رضا قريشي توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة التي ينفذها مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بتمويل من البرنامج .



واستمعوا من مدير المشروع حمود الأخرم إلى شرح حول آلية التوزيع التي تستهدف 63 ألفاً و 678 أسرة موزعة على خمس مديريات بأمانة العاصمة .



وفي التدشين الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ووكيل الوزارة ابراهيم شرف ، دعا الوزيران مجتمع المانحين والمنظمات الدولية إلى زيادة الدعم ليشمل كافة الأسر النازحة والمتضررة بكافة محافظات الجمهورية جراء استمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر.



وأكدا أهمية تضافر الجهود لتجاوز آثار العدوان والحصار والتخفيف من معاناة الفئات الأشد تضرراً ، مشيدين بجهود برنامج الأغذية العالمي واسهاماته الفاعلة في هذا الجانب

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ