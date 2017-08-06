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اختتام برنامج تدريبي بمكتب رئاسة الجمهورية في النظام المحاسبي
[06/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

أختتم بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في مجال النظام المحاسبي الحكومي، نظمه مكتب رئاسة الجمهورية بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات ومعهد العلوم الاقتصادية والمالية.

وفي اختتام البرنامج أشاد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية بمستوى تنظيم البرنامج خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً جراء تحالف العدوان الغاشم وحصاره الجائر.

وأكد أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية يعزز في التحصيل العلمي وتأهيل الكادر الوظيفي ويعد تحديا وصمودا في وجه العدوان الغاشم ويؤكد للعالم أن الشعب اليمني حي لا يعرف اليأس وقادر على ممارسة حياته والتغلب على كل الصعاب والمعوقات.

وحث الدكتور أبو حورية المشاركين على تطبيق كل ما تلقوه من معارف ومهارات خلال البرنامج التدريبي على أرض الواقع ما سيكون له الأثر الكبير في تحسين أدائهم الوظيفي وتجويده.

وألقيت في الاختتام كلمات من قبل نائب عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي ومدير التدريب العام بصندوق تنمية المهارات عبدالله زهرة ومستشار وزير المالية علي فايع بالإضافة إلى كلمة هشام القضبة عن المشاركين أكدت جميعها أهمية مثل هذه البرامج التدريبية وأثرها الايجابي في تعزيز الأداء الوظيفي لكادر مكتب رئاسة الجمهورية.

وتطرق الكلمات إلى الجهود التي بذلت لإنجاح البرنامج خصوصاً إدارة التدريب والتأهيل بمكتب رئاسة الجمهورية، مشيدة بمستوى تجاوب المشاركين وحرصهم على التحصيل العلمي والاستفادة من البرنامج.

وفي اختتام الحفل تم تكريم 30 مشاركا من موظفي مكتب رئاسة الجمهورية تلقوا على مدى 20 يوما محاضرات في مجال هيكل الحسابات في الناظم المحاسبي الحكومية الحسابات الرئيسية والنظامية والرقابية والانتقالية وكذا الحسابات المساعدة وكيفية معالجة الالتزامات والمصروفات المقدمة والموارد المستحقة والمقدمة.

سبأ
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