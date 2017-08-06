محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتمع موسع يناقش مستوى الأداء في عدد من مديريات البيضاء البيضاء - سبأ :



ناقش اجتماع موسع بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى أداء المكاتب التنفيذية في مديريات مدينة البيضاء والزاهر وذي ناعم والصومعة ومكيراس.



واستعرض الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه العمل في تلك المديريات نتيجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الأمريكي، وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض الاجتماع تقارير مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية والمديريات رغم استهداف العدوان عدد من المجمعات الحكومية.



وندد الاجتماع بالجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان ومرتزقته في مختلف المحافظات اشتهد على إثرها المئات من الأطفال والنساء في فعل فاضح لكل القيم الإنسانية.



وأشاد الاجتماع الموسع بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ما وراء الحدود.



وفي الاجتماع شدد محافظ البيضاء على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ