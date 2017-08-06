محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن غارتين على باب الناقة ويقطع خط الحديدة صنعاء الحديدة - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم غارتين على منطقة باب الناقة بمديرية باجل محافظة الحديدة .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتين استهدفتا الخط العام بمنطقة باب الناقة ما أدى إلى قطع شبه كلي للطريق الرابط بين الحديدة و صنعاء .



واستنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف الطرق التي تربط بين المحافظات وخصوصاً طريق الحديدة صنعاء التي تعد من الطرق الرئيسية كون ميناء الحديدة شريان الحياة الوحيد للشعب اليمني في ظل العدوان والحصار .

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ