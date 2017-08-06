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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 12:43:28م
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  محلي
مؤسسة القيادات الشابة تدشن برنامج خطوة سِلم بصنعاء
[06/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



دشنت مؤسسة تنمية القيادات الشابة اليوم بصنعاء برنامج "خطوة سِلم" بالشراكة مع منظمة كير ويستمر عامين بهدف تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام وصنع القرار.

يستهدف البرنامج الشباب والشابات ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار من أجل بناء القدرات والخبرات لتعزيز الممارسات الإيجابية، والعمل والتنسيق مع المنظمات المجتمعية والسلطات المحلية ذات الصلة لتقوية الفرص المتاحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع وتفعيل دور المرأة في بناء السلام.

وأوضحت منسقة البرنامج أمينة العجمي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه في إطار البرنامج تم اليوم إطلاق مكون "الكاميرا صوت الشباب" الذي يستمر حتى نوفمبر المقبل ويهدف إلى تدريب 50 شاباً وشابة في مجالات الحكم الرشيد، حساسية النزاعات، بناء السلام، العدالة الاجتماعية ومبادئها، المناصرة وأساسيات الإنتاج والإخراج.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للمكون تتضمن إنتاج عشرة أفلام قصيرة تتركز على دور النساء في حل النزاعات و صنع السلام.

سبأ
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