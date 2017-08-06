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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 12:43:28م
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  عربي ودولي
الصين تعزل مسؤولا كبيرا في شينجيانغ لعدم مكافحته التطرف
[06/أغسطس/2017] بكين-سبأ:


أقالت الصين مسؤولا كبيرا في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وستحاكمه بعد أن خلُص تحقيق إلى أنه لم يبذل جهدا كافيا لمعالجة التطرف في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الصين بالإضافة إلى تقاضيه رشى.

وقالت اللجنة المركزية لمتابعة الانضباط التي تختص بمكافحة الفساد في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إن تشانغ جين بياو الذي كان رئيس الحزب الشيوعي في منطقة هوتان في جنوب شينجيانغ خرق قواعد الحزب.

وأضافت أن تشانغ "خرق بشكل خطير الانضباط السياسي والقواعد السياسية ولم يكلف نفسه تنفيذ مسؤولياته لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار".

وقال البيان إن تشانغ تقاضى رشى تشمل أموالا وأساء استخدام سلطته وأقام "علاقات غير طبيعية مع آخرين".

وقُتل المئات في منطقة شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية في أعمال عنف بين الويغور وهم أقلية أغلبها من المسلمين الناطق باللغة التركية والهان الذين يمثلون أغلبية ولاسيما في المنطقة الجنوبية من شينجيانغ .

سبأ
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