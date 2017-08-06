عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية رام الله-سبأ:



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية حيث اعتقلت خلالها 8 فلسطينيين.



ففي رام الله،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر المجاورة.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض في تصريح له، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت علاء أنور بلعاوي (22 عاما)،وهو من مدينة بيت لحم، أثناء تواجده في منزل جده في البلدة.



وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في محافظة الخليل، من بينها، سعير، واذنا، واعتقلت الفتى يزن الشرباتي (17 عاما)، من شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاحد، فتى وشابين فلسطينيين من بيت لحم.



وأفاد مصدر امني فلسطيني والناشط الشبابي احمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى احمد علي عيسى (15عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والشاب محمد موسى غياظة (25عاما) من قرية نحالين غربا، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.



واضاف المصدر الامني، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء انور البلعاوي (22عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، أثناء مداهمة منزل جده في بلدة بيت امر شمال الخليل.

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ