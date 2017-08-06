عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا غزة-سبأ:



أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت قذيفة ونيران رشاشات ثقيلة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، ما ألحق اضراراً مادية في مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لترك البحر والعودة إلى بيوتهم.



وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق النار صوب الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أحد الشبان الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية نقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً لدى اقترابه من منطقة السياج الفاصل شمال بيت لاهيا، ونقلته إلى جهة مجهولة.



وكانت مواقع الاحتلال شمال البلدة، أطلقت فجراً نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين والمواطنين الحدودية، في تلك المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ