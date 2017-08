NIHM: Une opération qualificative ciblant des sites de mercenaires aux parties de l'Est [06/أغسطس/2017]

MARIB, 06 Juillet (SABA)-Des unités de l'armée et des forces populaires ont exécuté une opération de qualité contre les sites de mercenaires de l'agression saoudienne dans les sommet d'Al-Ansab aux monts d'Yam aux parties de l'Est de Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de neuf mercenariat et la blessure d'autres dans cette attaque de qualifiée, ajoutant que l'artillerie de l'armée et des forces populaires ont bombardé avant l'opération de fortifications et des sites de mercenaires, faisant de grandes pertes parmi leurs rangs.



