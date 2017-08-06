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بدء فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني بمحافظة الجوف
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بدء فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني بمحافظة الجوف
[06/أغسطس/2017]
الجوف - سبأ :

بدأت بمركز المراشي الصحي بمديرية برط محافظة الجوف اليوم فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة على مدى أسبوع.

يقدم المخيم الذي يقام بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة ذات للتنمية ومكتب الصحة بالجوف ومديرية برط ، خدمات المعاينة والفحوصات والعمليات في مجالات الباطنية ، الأطفال ، الأمراض الجلدية ، طب وجراحة العيون.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب إلى أهمية إقامة المخيمات الطبية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والتي أدت إلى تردي الوضع الصحي في مديريات المحافظة.

وأضح أن الاستشاريين والأطباء المشاركين في المخيم سيجرون العديد من العمليات في مجال العيون ، المياه البيضاء ، معالجة الأكياس الدهنية، إضافة إلى أمراض الباطنية ، الأمراض الجلدية والأطفال.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن المخيم يأتي ضمن سلسلة المخيمات الطبية التي تنفذها الجمعية بالتنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة و تستهدف المديريات المتضررة في جميع المحافظات.

وأكد أن المخيم يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في المديرية والمديريات المجاورة نظرا للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والصحية على المواطنين.

سبأ
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