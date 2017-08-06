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وزير الداخلية الفرنسي: عودة 271 متشددا فرنسيا من العراق وسوريا
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وزير الداخلية الفرنسي: عودة 271 متشددا فرنسيا من العراق وسوريا
[06/أغسطس/2017]
باريس-سبأ:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم أن فرنسا شهدت عودة 271 متشددا من مناطق الحرب في العراق وسوريا. وأن ممثلي الإدعاء العام يقومون بالتحقيق معهم جميعا.

وقال كولوم في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغا و54 حدثا مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا.

وعن عدد المتشددين الفرنسيين الذين قتلوا في العراق وسوريا، قال كولوم للصحيفة إن من الصعب تأكيد المعلومات.

وقال كولوم إن خطر شن متشددين هجمات "كبير جدا"، مشيرا إلى حادثين استهدفا الشرطة في قصر الأليزيه بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام.

وأضاف أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص.

يذكر أن هناك تقديرات بأن نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. وتناضل فرنسا، مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بالعائدين.

وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية قد قال في يونيو، إن وحداته تشارك بشكل مباشر في معارك الشوارع في مدينة الموصل العراقية. ولكنه نفى استهدافها بشكل خاص المتشددين المولودين في فرنسا الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".

سبأ
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