Destruction de deux véhicules militarise appartenant aux forces de l'envahisseurs au Nord de desert de Midi [06/أغسطس/2017]

MIDI, 06 Juillet (SABA)-L'armée et les forces populaires ont détruit deux véhicules militaire appartenant aux forces de l'agression au Nord de désert de Midi.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'armée et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire et un dragage des mines au Nord de désert de Midi.



AM



SABA