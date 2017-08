SHABWAH: Force American et Emiratis controle de champs pétroliers et de gaz [06/أغسطس/2017]

SHABWAH, 06 Juillet (SABA)-Une source militaire a indiquée que des fonces américaines et émiraties envahisseurs ont pris contrôle de champs pétroliers et de gaz dans le gouvernorat de Shabwah.



La source a indiqué à SABA, que les ces forces ont expulsé des éléments appartenant aux mercenaires, qui contrôlaient ces champs.



