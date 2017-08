Asir: Meurtre de 100 mercenaires de l'agression [06/أغسطس/2017]

ASIR, 06 Juillet (SABA)-Plus de 100 mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et de dizaines ont été blessés dans un bombardement de l'armée et des forces populaires contre leur rassemblements vers la zone d'Alib



Une source militaire a indiquée à SABA, que la force de missile et de l'artillerie a ciblé dans une opération de qualité de rassemblements de mercenaires dans la zone d'Alib, utilisant une missile de type de Zelzal 2 et des obus de l'artillerie et un certain nombre de rouquette de Katioucha, faisant de pertes matérielles et humaines parmi leurs rangs.



La source a ajouté le meurtre de plus de 100 mercenaires et la blessure de dizaines parmi eux, dont la plupart sont dangereux.



AM



SABA