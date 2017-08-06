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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 11:03:06ص
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[06/أغسطس/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأكد مصدر عسكري قنص اثنين من مرتزقة العدوان في رقابة أسعر ورقابة خلف الهنجر بعسير ، منوهاً إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على التبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء في نجران سبقه تمشيط مدفعي مكثف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي .

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي عيدة الغربية والمنارة في نهم نتج عنه خسائر في عديدهم وعتادهم ، كما تم إعطاب آلية لهم بالمديرية .

وفي الجوف نفذ الجيش واللجان هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة شمال شرق حام بمديرية المتون ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في منطقة مزوية واستهداف تجمعات أخرى خلف وشمال منطقة صفر الحنايا بالمديرية نفسها .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة المفاليس بمديرية حيفان في محافظة تعز ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بعدد من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في تبة السيمن وقيادة ذباب محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى مصرع المرتزقين فتاح محمد علي محمد عبده الصماتي الصبيحي و محمد سليم الصبيحي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا ، كما لقي القيادي المرتزق عمار الجعفري قائد الكتيبة الأولى في جبل هان مصرعه في مصر، بعد نقله للعلاج إثر إصابته أواخر شهر رمضان في جبهة الضباب بتعز .

وأشار المصدر إلى أنه تم تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة القرون بمنطقة الكدحة في مديرية المعافر بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب وفي منطقة الرماة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج محققاً إصابات مباشرة ، في حين لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وفي جبهة ميدي استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي و منفذ الطوال الحدودي ، كما تم تدمير آليتين إحداهما كاسحة ألغام تابعة لقوى الغزو والاحتلال شمال الصحراء .

سبأ
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