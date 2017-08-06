محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظة الجمهورية صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة ، و غارة على الأطراف الشرقية لمديرية المتون بمحافظة الجوف .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على تبة المنظرة في الأعبوس بمديرية حيفان و غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز .



وشن طيران العدوان 13 غارة على حرض و ميدي بمحافظة حجة وألقى قنابل ضوئية على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

سبأ [06/أغسطس/2017]سبأ