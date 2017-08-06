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ماكغولدريك يعبر عن قلقه إزاء الهجمات الجوية على المدنيين بصعدة ويعتبرها مثالا للوحشية
[06/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

عبر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن وقوع هجمات جوية على مدنيين في محافظة صعدة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،" تفيد التقارير التي أبلغنا بها شركاء العمل الإنساني الذين يعملون في الميدان أن هجمات على أحد المنازل في مديرية الصفراء وعلى مركبة في مديرية رازح أسفرت عن مقتل 12 مدنيا على الأقل منهم نساء وأطفال، وجرح عشرة أشخاص آخرين".

وأشار إلى أن هذه الحوادث التي ما زالت تحت التحري من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تعد مثالا واضحا على الوحشية التي يجري اتباعها في هذا النزاع.

وأضاف" ما زالت جميع أطراف النزاع مستمرة في تجاهلها لحماية المدنيين ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين خلال العمليات القتالية".. وقال" وكما أعلنت سابقا حتى الحروب لها قواعد ينبغي احترامها".

وجدد ماكغولدريك حث جميع أطراف النزاع وكذا الأطراف المؤثرة عليها والداعمة لها على الإلتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان سلامة المدنيين.

واختتم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالقول " أؤكد أن الشعب اليمني يستحق العيش بسلام، وهو ما يحتم العودة إلى طاولة المفاوضات لوضع حّد لمعاناة المدنيين الأبرياء العالقين في النزاع".

سبـأ
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