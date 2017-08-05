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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 10:26:39م
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تدمير آليتين لقوى الغزو شمال صحراء ميدي
[05/أغسطس/2017]
ميدي - سبأ :

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم، آليتين لقوى الغزو والاحتلال شمال صحراء ميدي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية وكاسحة الغام تابعة لقوى الغزو شمال صحراء ميدي.

سبـأ
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