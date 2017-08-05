محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة اللواء عبد الملك اليوسفي صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء عبد الملك يحيى اليوسفي عن عمر ناهز الـ 82 عاما حافل بالعطاء الوطني والمواقف الثابتة والسمو الأخلاقي الذي جعل الفقيد من رموز اليمن وثورته ونضالاته ووحدته.



وجاء في البرقية:



الأخ القاضي محمد بن عبد الملك بن يحيى اليوسفي وإخوانه وأسرة الوالد اللواء عبد الملك بن يحيى اليوسفي وكافة آل اليوسفي الكرام .. لقد تلقينا بحزن وألم بالغين نبأ وفاة الوالد اللواء عبد الملك بن يحيى اليوسفي الذي كان رحمه الله من رجال اليمن الأفذاذ ساعيا طوال حياته من اجل الوطن والناس وازدهار اليمن وتطوره، باذلا في سبيل ذلك كامل الوقت والجهد في كل المواقف والأعمال التي أسندت اليه، والتي ترك فيها دوما بصمة واثرا لا يمحوه الزمن ولا يغيبه الموت.



واننا إذ نعزيكم في الفقيد لنسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهمنا وأياكم وكافة أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [05/أغسطس/2017]سبـأ