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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 09:27:18م
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فريق المنصور يتصدر المجموعة الأولى في كأس الشهداء بذمار
[05/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :

فاز فريق المنصور على فريق الفاروق من إب بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ في إفتتاح لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لفرق المجموعة الأولى من بطولة فرق النخبة على كأس الشهداء بذمار.

بهذا الفوز تصدر المنصور المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، تاركا الوصافة للفاروق الذي يبقى أبرز المرشحين لخطف بطاقة العبور الثانية عن فرق المجموعة خاصة وأنه يمتلك أربع نقاط وفارقا من الأهداف أمام صاحب المركز الثالث في المجموعة فريق ذو ريدان من دمت الذي يحتاج للفوز في اللقاء الأخير له على عرفان من أمانة العاصمة بفارق ستة أهداف نظيفة إذا أراد خطف البطاقة الثانية المؤهلة للدور التالي .

وتتواصل منافسات البطولة غدا بإقامة لقاء لفرق المجموعة الثانية يجمع المتصدر وأول المتأهلين فريق العامرية من رداع مع متذيل الترتيب وأول المغادرين سلام معبر الذي ودع البطولة رسميا بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الجولتين السابقتين.


سبأ
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