محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان اللواء عبد الملك اليوسفي صنعاء - سبأ :



نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل اللواء عبد الملك يحيى اليوسفي أحد مناضلي الثورة اليمنية والقادة الأوائل في القوات المسلحة الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 80 عاما.



وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإسهامات الفقيد اليوسفي الوطنية المخلصة التي قدمها خلال مسيرة حياته، حيث كان واحدا من أبرز رجال الثورة اليمنية 26 سبتمبر الخالدة وممن حملوا أهدافها ومبادئها السامية وقدموا من أجلها التضحيات الجسيمة، مدافعين عنها وعن تطلعات الشعب بصلابة الرجال الشجعان في كافة المراحل والمنعطفات.



وأشار البيان إلى أن الفقيد عمل بروح المسئولية الوطنية وتدرج في المناصب القيادية العسكرية وكان آخرها مديرا لمكتب وسكرتيرا خاصا للقائد العام للقوات المسلحة محمد الإرياني مطلع سبعينيات القرن المنصرم.



وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأبناء وأهالي وزملاء ورفاق درب الفقيد وكافة آل اليوسفي .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة عشة الرعدي بعد الصلاة عليه في جامع التوفيق في منطقة التحرير الساعة التاسعة صباح يوم غد الأحد.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [05/أغسطس/2017]سبـأ