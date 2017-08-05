[05/أغسطس/2017]
عسير - سبأ:
لقي أكثر من 100 من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب العشرات بقصف للقوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أمس على تجمعاتهم في علب بجبهة عسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت بعملية نوعية تجمعات مرتزقة العدوان في علب بصاروخ زلزال 2 وقذائف مدفعية وعدد من صواريخ الكاتيوشا وهاون 120، محققة أصابات مباشرة.
وأكد المصدر مصرع أكثر من 100 من مرتزقة العدوان، وإصابة العشرات أغلبهم إصاباتهم خطرة.. لافتا إلى أن مستشفى ظهران لم يستطع استيعابهم.
سبأ