[05/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
كرمت السلطة المحلية بمديرية بيت الفقية بالحديدة اليوم مدير فرع مكتب الضرائب بالمديرية لجهوده في تحسين الموارد المالية بالمديرية.
وفي التكريم أشاد مدير عام المديرية حسين سهل بجهود موظفي مكتب الضرائب وفي المقدمة مدير الفرع صادق محمد كرامي في تحسين مستوى الموارد من خلال التحصيل ومتابعة المتأخرات منها لدى المكلفين.
فيما أشاد مدير مكتب الضرائب بهذه اللفتة الإيجابية التي تعتبر تكريم لكل موظفي الفرع وما سيكون لها من أثر في نفوسهم لبذل مزيد من العطاء في تحسين أداء العمل.
حضر التكريم عدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية .
سبأ