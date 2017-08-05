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كاجامي يفوز بولاية رئاسية ثالثة في رواندا
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كاجامي يفوز بولاية رئاسية ثالثة في رواندا
[05/أغسطس/2017]
كيجالي - سبأ :
حقق رئيس رواندا بول كاجامي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التى جرت امس في البلاد مما منحه فترة ولاية ثالثة في السلطة التي قضى فيها حتى الآن 17 عاما.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة الانتخابات الوطنية تشارلز مونياتيزا في مؤتمر صحفي إن كاجامي، البالغ من العمر 59 عاما ، فاز بنسبة 98.66 بالمئة بعد فرز 80 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الذي جرى امس الجمعة.

واضاف "لا نتوقع أي تغيير حتى بعد تلقينا نتائج كل الأصوات".

وتوقعت اللجنة الانتخابية أن تفوق نسبة الإقبال على التصويت 90 بالمئة في الدولة التي يقطنها نحو 12 مليون نسمة. وخاض مرشح معارض واحد هو فرانك هابينيزا الانتخابات ضد كاجامي فضلا عن مرشح مستقل.

وحظي كاجامي بإشادة دولية لدوره في التعافي الاقتصادي السريع في رواندا التي شهدت إبادة جماعية عام 1994 راح ضحيتها نحو 800 ألف من التوتسي والهوتو.

لكنه واجه أيضا إدانات متزايدة بسبب ما يراه منتقدوه وجماعات حقوقية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتكميما لوسائل الإعلام المستقلة وقمعا للمعارضة السياسية.

وكان قد فاز كاجمي بآخر انتخابات في 2010 بنسبة 93 في المئة من الأصوات.

سبأ
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