محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 13 ألف و516 مواطن يستفيدون من خدمات مستشفى الشهيد الدرة بجحانة صنعاء - سبأ:

استفاد 13 ألف و 516 مواطن من خدمات مستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة محافظة صنعاء خلال يوليو الماضي.



وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الأقسام التشخيصية استقبلت 4 آلاف و 469 مواطن و ألف و 377 مستفيد من أقسام الرعاية الصحية الأولية و4 آلاف و 597 من العيادات الخارجية.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ ألفين و 320 مواطن و118 من قسمي العمليات والعناية المركزة و 635 مستفيد من أقسام الحضانة والولادة والرقود.



وثمن مدير عام المستشفى الجهود المبذولة من الكادر الطبي والفني بالمستشفى في تقديم واجبهم الإنساني رغم الصعوبات والتحديات وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ