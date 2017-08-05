عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باكستان وافغانستان تؤكدان على تعزيز التعاون لمكافحة الارهاب اسلام اباد - سبأ :

اكدت باكستان وأفغانستان اليوم على تعزيز التعاون والتنسيق العسكري لمكافحة الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلدين .



جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الباكستانية اسلام اباد بين مسؤولين عسكريين من البلدين، حيث مثل فيه الجانب الباكستاني قائد منطقة بيشاور العسكرية الجنرال نذير أحمد بت، فيما قاد الوفد العسكري الأفغاني المكون من سبعة أعضاء الجنرال زمان وزيري .



وأوضح بيان رسمي اليوم في إسلام آباد أن الجانبين بحثا بالتفصيل خلال الاجتماع آلية تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين قوات البلدين لمكافحة الإرهاب، مع مناقشة تحفظات الجانبين إزاء الإجراءات المتبعة للحد من تسلل الإرهابيين عبر الحدود المشتركة بين البلدين .



وأجمع الجانبان على أن الإرهاب يُشكل تحديًا مشتركًا لباكستان وأفغانستان، ولا بد من تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لمكافحة تحدي الإرهاب .

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ