[05/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
أكد أبناء مديرية عيال سريح محافظة عمران إستمرار النفير العام والتعبئة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
كما أكد المشاركون في الوقفة القبلية بحضور محافظ عمران الدكتور فيصل جغمان دعمهم للجبهات بالرجال والمال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .
ودعوا كافة أبناء اليمن إلى مزيد من التلاحم والإصطفاف والتحرك لإفشال مخططات قوى الغزو والإحتلال .. مستنكرين الصمت الدولي والأممي المتواطئ إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقته من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
وفي الوقفة التي حضرها قيادات السلطة المحلية ووجهاء ومشائخ المديرية .. أشاد محافظ عمران بصمود مشائخ وأبناء عيال سريح في مواجهة العدوان ومخططاته.
وأشار إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب وآخرها مجزرة محضة بصعدة، دليل قاطع على الإنحطاط الأخلاقي لتحالف العدوان وعجزه عن تحقيق أي نصر ميداني.
سبأ