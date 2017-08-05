ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 06:30:47م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مسئولي السلطة القضائية
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة
حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.
آخر الأخبار:
أبناء عزلة جبع بمديرية الخبت بالمحويت ينددون بإستمرار العدوان
أبناء قبائل الجعفرية بريمة يؤكدون إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال
تواصل أعمال النظافة وإزالة البناء العشوائي بمديرية الظهار بإب
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
[05/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.

وأجرى منتخب الناشئين أولى تمارينه على ملعب نادي وحدة صنعاء تحت إشراف مدير الجهاز الفني للمنتخب المدرب السوري محمد ختام وبمعية مساعده المدرب الوطني وائل غازي ومدرب الحراس صلاح العزاني ومشاركة اللاعبين الذين تم إختيارهم من مختلف المحافظات.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره منتخبات، الإمارات، بنجلاديش، وقطر مستضيف مباريات المجموعة التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 سبتمبر القادم.

يذكر أن 45 منتخباً وزعت إلى 10 مجموعات تشارك في هذه التصفيات يتأهل منها إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2018 صاحب المركز الأول لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني من بين المجموعات العشر.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
البريطاني فرح يحتفظ بذهبية سباق 10 آلاف م في اليوم الأول لبطولة العالم لألعاب القوى
العداء اليمني نبيل الجربي وصيفا لسباق صلالة الدولي لاختراق الضاحية
السكنية يتصدر المجموعة الثالثة في بطولة كأس الشهداء بذمار
تأهل الروسي مدفيديف الى الدور الثالث في بطولة واشنطن للتنس
ايفرتون الإنجليزي لكرة القدم يمدد عقد قائده جاجيلكا لعام إضافي
فريق العامرية رداع يتصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الشهداء بذمار
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
نيمار يبلغ برشلونة برحيله
صلاح يضع بصمته في ثلاثية ليفربول بمرمى بايرن
فوز فاروق إب على عرفان الأمانة بخمسة أهداف في بطولة الشهداء بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[05/أغسطس/2017]
تشييع تسعة شهداء من أسرة آل الظرافي ضحايا مجزرة محضة بصعدة
[05/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة 29 مواطناً استهدفهم العدوان خلال الساعات الماضية
[05/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي كتاف وباقم بصعدة
[05/أغسطس/2017]
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
[04/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by