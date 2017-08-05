رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا صنعاء - سبأ:

بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.



وأجرى منتخب الناشئين أولى تمارينه على ملعب نادي وحدة صنعاء تحت إشراف مدير الجهاز الفني للمنتخب المدرب السوري محمد ختام وبمعية مساعده المدرب الوطني وائل غازي ومدرب الحراس صلاح العزاني ومشاركة اللاعبين الذين تم إختيارهم من مختلف المحافظات.



ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره منتخبات، الإمارات، بنجلاديش، وقطر مستضيف مباريات المجموعة التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 سبتمبر القادم.



يذكر أن 45 منتخباً وزعت إلى 10 مجموعات تشارك في هذه التصفيات يتأهل منها إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2018 صاحب المركز الأول لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني من بين المجموعات العشر.

سبأ [05/أغسطس/2017]سبأ