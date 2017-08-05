[05/أغسطس/2017]
المحويت - سبأ:
نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة جبع بمديرية الخبت بالمحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور أمين عام محلي المديرية أحمد الولي، المجزرة التي إرتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين الآمنين في منزلهم بمنطقة محضة بصعدة في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن إمعان تحالف العدوان بقيادة السعودية في إرتكاب أبشع المجازر والجرائم، إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي.
ودعا البيان كافة أبناء اليمن إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة ومخططاته والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .
سبأ