رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مسئولي السلطة القضائية رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام. رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة. مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.