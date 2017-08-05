[05/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ:
أكد أبناء قبائل مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة الإستعداد لرفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره .
واستنكر أبناء قبائل الجعفرية في لقاء قبلي موسع اليوم بحضور وكيل المحافظة محمد الوسد ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها إستهداف المواطنين بصعدة صباح أمس وراح ضحيتها تسعة وإصابة ثلاثة آخرين من أسرة طه الظرافي بينهم نساء وأطفال.
وأشادوا بالإنتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لدحر الغزاة والمرتزقة .
كما أكدوا وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.
سبأ