[05/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
تواصلت بمديرية الظهار بمحافظة إب أعمال النظافة وإزالة البناء العشوائي المخالف للمخطط العام بمديرية الظهار، والتي ينفذها مكتب الأشغال العامة.
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدير الأشغال بمديرية الظهار أبا ذر الغشم أنه تم إزالة 10 مخالفات للمخطط العام تمثلت في مباني وأحواش واقعة بالقرب من السوائل والعبارات بالمديرية .
وأشارا إلى أن الفرق الفنية والهندسية التابعة لمكتب الأشغال ستستمر في إستكمال عملها برفع وإزالة كافة مخالفات البناء لعشوائي الواقعة بجوار السوائل والعبارات تفاديا لأي كوارث جراء هطول الأمطار الغزيرة.
سبأ