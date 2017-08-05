[05/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
شيع بمحافظة صعدة اليوم جثامين تسعة شهداء من أسرة طه حسين الظرافي الذين إستشهدوا جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على منزلهم صباح أمس بمنطقة محضة بمديرية الصفراء.
وفي مراسم التشييع التي تقدمها رئيس محكمة صعدة وسحار القاضي إبراهيم الظرافي ومديرا مكتبي الأوقاف بالمحافظة لطف العواوي والتربية والتعليم عبدالرحمن الظرافي وأهالي وأقارب الشهداء .. استنكر المشيعون المجازر البشعة التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.
وأشاروا إلى أن مجزرة أسرة آل الظرافي وغيرها من الأسر وإستهداف منازلهم وممتلكاتهم يؤكد إفلاس تحالف العدوان بقيادة السعودية وحقده على الشعب اليمني .. مؤكدين أن مجزرة محضة إنتهاك سافر للقواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ونددوا بصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمعَ الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية التي توفر الغطاء لتحالف العدوان لإرتكاب هذه المجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
سبأ