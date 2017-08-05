رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة.
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ