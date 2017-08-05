[05/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
بدأت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول سوء التغذية الحاد الوخيم، ينظمها مكتب الصحة العامة بتمويل اليونيسيف.
تهدف الدورة في خمسة أيام إكساب 56 مشاركا ومشاركة من مديريات عيال سريح, جبل يزيد وثلا معارف حول سوء التغذية وكيفية التعامل مع حالات سوء التغذية وتقديم المشورة للمجتمع للوقاية من هذا المرض.
وفي الدورة أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الضلعي إلى أهمية الدورة واختيار المناطق المستهدفة بما يضمن تقديم خدمة صحية بالمناطق النائية والبعيدة.
وحث العاملين الصحيين على تطبيق ما تتضمنه الدورة من معارف بالتنسيق مع المرافق الصحية بالمديريات المستهدفة وتقديم خدمات صحية بهدف الحد من إنتشار حالات سواء التغذية .
فيما أوضح منسق منظمة اليونيسيف لبرنامج التغذية بعمران الدكتور عمار داود أن الدورة تهدف تعريف العاملين الصحيين بكيفية التعامل مع حالات سوء التغذية وتقديم المشورة للمجتمع للوقاية من هذا المرض.
سبأ