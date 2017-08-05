دول جنوب شرق آسيا تعبر عن قلقها من التوتر في شبة الجزيرة الكورية [05/أغسطس/2017] مانيلا - سبأ :

عبر وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اليوم عن قلقهم البالغ إزاء تزايد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة اختبار كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى قائلين إنها "تهدد بشدة" السلم والأمن في العالم.



وطالب الوزراء في بيان، كوريا الشمالية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي والإسهام بشكل إيجابي في السلام بالمنطقة.



وقال الوزراء المجتمعون في مانيلا "نطالب بقوة (كوريا الشمالية) بصفتها مشاركا في منتدى آسيان الإقليمي بالإسهام في تحقيق رؤية المنتدى للحفاظ على منطقة آسيا والمحيط الهادي كمنطقة سلام دائم واستقرار وصداقة ورفاهية".



وصدر البيان منفصلا عن بيان رابطة آسيان الذي يعلن في ختام اجتماع وزراء الخارجية.





وعقب اجتماع وزراء الخارجية، ينعقد المنتدى الإقليمي السنوي لآسيان يوم الاثنين ويشارك فيه 27 وزير خارجية دول، منها روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية، لبحث قضايا الأمن الآسيوية.



وتأمل بعض الدول الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية، في إجراء محادثات ثنائية مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو الذى غادر بيونج يانج اليوم في طريقه الى مانيلا .



وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وها للصحفيين لدى وصولها إلى مانيلا "إذا سنحت فرصة فسأبلغه بضرورة أن يكون بيننا حوار وبأن على الشمال وقف الاستفزازات المتكررة".



ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في اجتماع مانيلا وسيضغط على الصين ودول آسيوية أخرى للقيام بتحرك مشترك ضد كوريا الشمالية.

سبأ