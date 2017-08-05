ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 06:30:47م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مسئولي السلطة القضائية
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة
حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.
آخر الأخبار:
أبناء عزلة جبع بمديرية الخبت بالمحويت ينددون بإستمرار العدوان
أبناء قبائل الجعفرية بريمة يؤكدون إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال
تواصل أعمال النظافة وإزالة البناء العشوائي بمديرية الظهار بإب
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
دول جنوب شرق آسيا تعبر عن قلقها من التوتر في شبة الجزيرة الكورية
[05/أغسطس/2017] مانيلا - سبأ :
عبر وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اليوم عن قلقهم البالغ إزاء تزايد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة اختبار كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى قائلين إنها "تهدد بشدة" السلم والأمن في العالم.

وطالب الوزراء في بيان، كوريا الشمالية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي والإسهام بشكل إيجابي في السلام بالمنطقة.

وقال الوزراء المجتمعون في مانيلا "نطالب بقوة (كوريا الشمالية) بصفتها مشاركا في منتدى آسيان الإقليمي بالإسهام في تحقيق رؤية المنتدى للحفاظ على منطقة آسيا والمحيط الهادي كمنطقة سلام دائم واستقرار وصداقة ورفاهية".

وصدر البيان منفصلا عن بيان رابطة آسيان الذي يعلن في ختام اجتماع وزراء الخارجية.


وعقب اجتماع وزراء الخارجية، ينعقد المنتدى الإقليمي السنوي لآسيان يوم الاثنين ويشارك فيه 27 وزير خارجية دول، منها روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية، لبحث قضايا الأمن الآسيوية.

وتأمل بعض الدول الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية، في إجراء محادثات ثنائية مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو الذى غادر بيونج يانج اليوم في طريقه الى مانيلا .

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وها للصحفيين لدى وصولها إلى مانيلا "إذا سنحت فرصة فسأبلغه بضرورة أن يكون بيننا حوار وبأن على الشمال وقف الاستفزازات المتكررة".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في اجتماع مانيلا وسيضغط على الصين ودول آسيوية أخرى للقيام بتحرك مشترك ضد كوريا الشمالية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الإئتلاف الحاكم في السنغال يفوز بأغلبية كبيرة في البرلمان
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تؤكد إستعدادها لقاء نظيرها الشمالي في منتدى آسيان
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مناطق في الريف الشرقي لحمص
اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين
قصف عنيف وغير مسبوق للجيش اللبناني لمواقع داعش بجرود البقاع
أمريكا تبلغ الأمم المتحدة رسميا نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الفلبين
رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة
واشنطن تعلن أنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية في فنزويلا  
مجزرة جديدة لطيران (التحالف الأميركي) راح ضحيتها 7 أطفال وامرأة من أسرة واحدة في الرقة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[05/أغسطس/2017]
تشييع تسعة شهداء من أسرة آل الظرافي ضحايا مجزرة محضة بصعدة
[05/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة 29 مواطناً استهدفهم العدوان خلال الساعات الماضية
[05/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي كتاف وباقم بصعدة
[05/أغسطس/2017]
مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين جريمة العدوان بحق أسرة في صعدة
[04/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by