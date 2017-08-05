العراق يعلن موافقة اليابان على منحه قرض بـ 195 مليون دولار [05/أغسطس/2017] بغداد – سبأ :

أعلن العراق اليوم السبت عن موافقة اليابان على منحه قرضاً لما يصل إلى 195 مليون دولار لمشروع يسهم في إصلاح محطة كهرباء حرارية في محافظة البصرة جنوب البلاد .



وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان له ان اتفاق القرض وقع خلال زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اجتمع مع العبادي اليوم .



ويعاني العراق من عجز في الميزانية يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.44 مليار دولار) لهذا العام في وقت يعاني فيه من انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة تنظيم (داعش) .

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