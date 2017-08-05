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آخر تحديث: السبت، 05 - أغسطس - 2017 الساعة 06:30:47م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مسئولي السلطة القضائية
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
رئيس الوزراء الكندي يحث المهاجرين على احترام حدود بلاده مع الولايات المتحدة
حث رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو طالبي اللجوء على إستخدام الوسائل الصحيحة لدخول كندا، قائلا إن أي شخص يتم القبض عليه في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني سيكون مطلوبا للتنقل عبر قنوات الهجرة الصحيحة.
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
المنتخب الوطني للناشئين يبدأ معسكر داخلي بصنعاء إستعدادا لتصفيات كأس آسيا
بدأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم معسكر داخلي في العاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تقام خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.
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  اقتصاد
العراق يعلن موافقة اليابان على منحه قرض بـ 195 مليون دولار
[05/أغسطس/2017] بغداد – سبأ :
أعلن العراق اليوم السبت عن موافقة اليابان على منحه قرضاً لما يصل إلى 195 مليون دولار لمشروع يسهم في إصلاح محطة كهرباء حرارية في محافظة البصرة جنوب البلاد .

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان له ان اتفاق القرض وقع خلال زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اجتمع مع العبادي اليوم .

ويعاني العراق من عجز في الميزانية يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.44 مليار دولار) لهذا العام في وقت يعاني فيه من انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة تنظيم (داعش) .
سبأ
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